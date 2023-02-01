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Общество

Почти пять тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю

01.02.2023 13:35|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на четвёртой неделе 2023 года составила 80,70 на 10 тысяч населения (+0,3%), зарегистрировано 4 950 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 2,7%. Превышены недельные эпидемические пороги в возрастных группах 7-14 лет – на 3,6%, 15 лет и старше – на 111,2 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 муниципальных образованиях: Стругокрасненский (125,9 на 10 тысяч населения), Пушкиногорский (122,7), Красногородский (100,5), Усвятский (99,8), Локнянский (98), Невельский (95,3), Себежский (91,1), Опочецкий (89,9), Дновский (88,1), Порховский (83,6) районы, Псков (95), Великие Луки (106,5).

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 60%. Самый распространенный штамм гриппа по-прежнему А(H1N1)pdm2009 (55,5%). Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы.

Количество людей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, уменьшилось за неделю на 42% (47 человек, или 1% от количества заболевших).

Теги: #Роспотребнадзор #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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