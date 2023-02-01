Общество

Игорь Иванов отчитался о работе профсоюза в рамках поручений губернатора

Между профсоюзами и органами исполнительной, законодательной власти региона установился максимальный уровень доверия, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Не могу не прокомментировать достижения в области социального партнёрства, которые мы уже реально ощутили в текущем году. Между профсоюзами и органами исполнительной, законодательной власти региона установился максимальный уровень доверия, идёт слаженная конструктивная работа», - заявил Игорь Иванов.

Отдельную благодарность глава Псковского облсовпрофа выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову «за его поддержку, за его инициативы для людей труда, за неравнодушие, за то, что он слышит, понимает, участвует, помогает». «Я уже как-то использовал этот термин и считаю, что так и есть, нам повезло, у нас "профсоюзный губернатор"», - выразил мнение Игорь Иванов.

Далее он отчитался по исполнению конкретных поручений губернатора:

Усилить социальный диалог и профсоюзное взаимодействие в муниципалитетах Псковской области . Подписано 22 соглашения с главами муниципальных образований Псковской области, созданы и работают муниципальные двух-трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

. Подписано 22 соглашения с главами муниципальных образований Псковской области, созданы и работают муниципальные двух-трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Активизировать работу в области коллективно-договорной кампании на предприятиях и организациях региона. Охват коллективными договорами увеличился на 30% к прошлому периоду, наличие коллективного договора по сути теперь является одним из критериев оценки руководителей организаций и учреждений бюджетного сектора, данный вопрос сопровождается и находится на постоянном контроле комитета по труду и занятости правительства Псковской области и областной трёхсторонней комиссии.

Охват коллективными договорами увеличился на 30% к прошлому периоду, наличие коллективного договора по сути теперь является одним из критериев оценки руководителей организаций и учреждений бюджетного сектора, данный вопрос сопровождается и находится на постоянном контроле комитета по труду и занятости правительства Псковской области и областной трёхсторонней комиссии. Обеспечить медицинских работников, работавших в красной зоне, санаторно-курортным оздоровлением. Медицинские работники оздоравливаются на базе профсоюзных санаториев: «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха».

Медицинские работники оздоравливаются на базе профсоюзных санаториев: «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха». Развитие туристического потенциала Псковской области, в том числе развитие событийного и оздоровительного туризма. «Вопрос в работе, фиксируются положительные результаты - в рамках соглашения с комитетом по туризму правительства Псковской области мы совместно представляем регион на международных выставках, участвуем в грантовых конкурсах (профсоюзное учреждение отдыха турбаза "Алоль" выиграло грант на благоустройство прибрежной зоны и обновление прокатного инвентаря - порядка 1,5 миллиона рублей). Туристический поток в регион растёт с каждым месяцем», - заметил Игорь Иванов.

«Вопрос в работе, фиксируются положительные результаты - в рамках соглашения с комитетом по туризму правительства Псковской области мы совместно представляем регион на международных выставках, участвуем в грантовых конкурсах (профсоюзное учреждение отдыха турбаза "Алоль" выиграло грант на благоустройство прибрежной зоны и обновление прокатного инвентаря - порядка 1,5 миллиона рублей). Туристический поток в регион растёт с каждым месяцем», - заметил Игорь Иванов. Молодёжная политика, социализация и трудоустройство молодёжи. Вопрос в постоянной работе, фиксируются положительные результаты – профсоюзами совместно с управлением по молодёжной политики и проектной деятельности правительства Псковской области проводится региональный Форум работающей молодёжи, ребята получают знания. Знакомятся с крупнейшими работодателями региона, презентуют себя и свои проекты. Лучшие трудоустраиваются.

Вопрос в постоянной работе, фиксируются положительные результаты – профсоюзами совместно с управлением по молодёжной политики и проектной деятельности правительства Псковской области проводится региональный Форум работающей молодёжи, ребята получают знания. Знакомятся с крупнейшими работодателями региона, презентуют себя и свои проекты. Лучшие трудоустраиваются. Социальный пакет педагогического работника. Увеличены стипендии студентам-целевикам, подъёмные молодым специалистам в течение первых 3-х лет работы будут увеличены вдвое – с 50 до 100 тысяч рублей в год, участники программы «Земский учитель» к федеральной выплате получат доплату из областного бюджета в размере 500 тысяч рублей, начинает работать система поддержки педагогов-наставников, ежегодно 200 педагогов и воспитателей, которые являются членами профсоюза, будут получать бесплатные путёвки в санатории «Хилово» и «Голубые озёра».

«На сегодняшней день приняты решения по многим вопросам, которые у профсоюзов являются приоритетными, для нас это важно и значимо. Дальше будем работать и усиливать наши действия для урегулирования всех вопросов. Мы готовы к переговорам и рады, что с представителями исполнительной власти региона у нас сегодня получился конструктивный диалог», - заключил Игорь Иванов.