Общество

Кафе-столовая открылась на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 февраля

Кафе-столовая открылась на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Точка питания организована самим стадионом не только для обеспечения своей деятельности (на территории стадиона находится гостиница и работают спортивные секции), но и по многочисленным просьбам родителей спортсменов. Теперь для них появилась возможность перекусить после работы и подождать ребенка с тренировки в удобной обстановке, отметили в пресс-службе.

В кафе-столовую также приглашают гостей и участников спортивных мероприятий, сотрудников различных компаний, расположенных рядом, жителей и гостей города Пскова.

Там оборудована собственная кухня и зал на 60 посадочных мест с видом на футбольное поле стадиона. Гостям будут предлагать полноценные завтраки, обеды и ужины, а также разнообразную выпечку и вкусный кофе. Средний чек на питание составит 180 рублей. Кафе будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.