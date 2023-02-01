Общество

От каких продуктов стоит отказаться при высоком холестерине, объяснили эксперты

Людям с повышенным холестерином лучше отказаться от жирного мяса, свинины, сала и сливочного масла. Об этом сообщил хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

В частности, из-за повышенного холестерина образуются бляшки, вызывающие закупорку сосудов, и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает RuNews24.

Более того, бутерброд с колбасой и сыром также содержит повышенное количество холестерина, говорит кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Эти продукты лучше исключить из рациона, советуют эксперты.