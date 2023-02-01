Общество

Около 4 км побережья Чудского озера расчистят по нацпроекту

Участок прибрежной линии Чудско-Псковского озера будет расчищен в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Подрядчиком выступит научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии» (город Санкт-Петербург), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Специалисты расчистят участки озера вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района. Будут, в частности, проведены мероприятия по ликвидации мелководий, расчистке устьевых баров, выкашиванию водной растительности, уборке акватории от плавающего мусора. Работы по расчистке позволят улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние Чудско-Псковского озера.

Контракт стоимостью более 55 млн рублей рассчитан на 2023 и 2024 годы.

Напомним, в Псковской области регулярно проводятся мероприятия по расчистке акваторий и берегов рек и озер. Так, только в прошлом году в рамках общероссийской акции «Вода России» убрано 107 км территории. В акции приняли участие более 2,2 тыс. человек.

Кроме того, в Пскове реализуется второй этап мероприятий по расчистке и дноуглублению русла реки Великой. В рамках первого этапа от донных отложений расчищено около 4 км реки, извлечено со дна свыше 53 тыс. кубометров ила, на более чем 60 тыс. квадратных метрах акватории выкошена водная растительность.