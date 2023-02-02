Общество

Пошив нового изделия для нужд спецоперации освоили в псковской колонии

Пошив нового изделия – маскировочных тентов для участников спецоперации – освоили в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (деревня Серёдка Псковского района). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«В рамках расширения производственного потенциала швейного участка ИК-4 УФСИН России по Псковской области (село Серёдка Псковского района) и увеличения количества осуждённых, привлеченных к труду, учреждение освоило пошив нового вида изделий - тентов маскировочных, предназначенных для нужд военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, которые должны скрыть солдат от зорких глаз», - сообщили в ведомстве.

Все операции пошива выполняют вручную. Изделие представляет собой полотно размером полтора на полтора метра с расположенными по периметру петлями, позволяющими соединять тенты между собой. Адаптированный под погодные условия, тент имеет первый, нижний слой (фольгированную основу) и второй, верхний, по цвету напоминающий загрязненный снежный покров.

Отшитый опытный образец полностью удовлетворил заказчика по качеству, в результате чего учреждение в ближайшее время произведет еще больше полутора тысяч штук. Над созданием продукции трудоустроены 17 осужденных.

«Выбор заказчиком производственных мощностей ИК-4 обусловлен тем, что данный процесс в стенах колонии имеет массу преимуществ: дает возможность гибко реагировать на рынок, делать дозаказ, сократить расходы на логистику. Кроме того, в сравнении со среднерыночными затратами оплата труда осужденных относительно невысока», - заметили в ведомстве.