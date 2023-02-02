Общество

Ситуацию с онкозаболеваниями в Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН

Ситуации с онкологическими заболеваниями в Псковской области будет посвящен очередной брифинг, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 3 февраля.

Фото: ru.freepik.com

Его участниками станут:

Рагозина Надежда Петровна - заместитель председатель комитета по здравоохранению Псковской области

Юров Александр Сергеевич - главный врач ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер».

Тема разговора выбрана неслучайно — 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака. Эта дата была учреждена, чтобы повысить осведомлённость жителей планеты об этой болезни, привлечь внимание к ее предотвращению, выявлению и лечению.

В рамках брифинга Надежда Рагозина и Александр Юров расскажут, каковы причины онкологических заболеваний, как уберечь себя от этой болезни, какая динамика заболеваемости раком отмечается в Псковской области, удается ли сдерживать рост смертности и насколько успешно действуют меры профилактики онкозаболеваний. Отдельное внимание будет уделено направлениям работы Псковского онкодиспансера.

Начало брифинга в 11.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.