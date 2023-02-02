Общество

Синоптик рассказала, стоит ли ждать увеличения снежного покрова в Псковской области

Синоптики Санкт-Петербурга сообщают об увеличении снежных покровов до полуметра в Ленинградской области из-за влияния латвийского циклона. Ждут ли псковичей снегопады и заморозки, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На нас сейчас оказывает влияние циклон. Он неглубокий, он отходит, и мы ожидаем понижение температур, более морозной погоды, ориентировочно, до 7-8 февраля. Днем и ночью температуры минусовые. Осадки постепенно будут прекращаться. Могут оставаться в отдельных районах в виде небольшого снега. Погода будет более зимней, чем она была до сих пор. Однако морозы до - 25 °C мы не прогнозируем», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что значительного увеличения снежного покрова в Псковской области на данный момент не ожидается, но текущий покров сохранится.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни продолжатся снегопады. По его данным, снежный покров в городе сейчас достигает 9-13 сантиметров, на Карельском перешейке - 20-30 сантиметров. На востоке Ленинградской области сугробы местами превышают 50 сантиметров.

«Еще неделю снег будет накапливаться», - предупредил синоптик в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что сейчас погоду в регионе определяет циклон из Латвии - в ближайшие три дня он будет медленно смещаться к востоку через Псковскую и Новгородскую области. «Санкт-Петербург постоянно будет оставаться в северной его части, и погода в эти дни меняться не должна. Хотя циклон и малоактивный, но снег, в основном небольшой, будет идти над нашими районами», - добавил Колесов.