 
Общество

Названы даты пробных ЕГЭ и ОГЭ в Псковской области

0

Даты пробных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ назвали Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

В 2026 году в Псковской области запланировано проведение региональных тренировочных экзаменов с участием выпускников одиннадцатых классов 4 марта и 14 мая, с участием выпускников девятых классов - 18 марта.

«В рамках тренировок выпускники будут ознакомлены с организационно-технологической процедурой проведения экзаменов: прохождение в пункт проведения экзаменов, распределение по аудиториям, печать экзаменационных материалов, инструктаж перед началом экзамена, выполнение экзаменационной работы, завершение экзамена. Выпускники 9 и 11 классов познакомятся также с содержанием и структурой контрольных измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ», - сообщили в министерстве.

Также планируется получение выпускниками результатов выполнения работ для анализа и работы над заданиями, которые вызвали наибольшие затруднения.

4 марта состоится тренировка для обучающихся 11 классов. Она пройдет по учебным предметам «Английский язык (письменная часть)», «Математика» (базовый и профильный уровень), «Физика», «Химия». 

18 марта состоится тренировка для обучающихся 9 классов по математике.

14 мая пройдет тренировка ЕГЭ по обществознанию, английскому языку (устная часть), информатике в компьютерной форме (КЕГЭ).

«Тренировки проводятся с целью адаптации выпускников к процедуре проведения экзаменов, снижения уровня тревожности тренировки организуются в школах – пунктах проведения экзаменов. Дополнительно на школьном уровне проводятся пробные экзамены для выпускников с целью предметной и организационной подготовки к экзаменам. Также организована информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями), выпускниками по вопросам соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации, содержания и структуры экзаменационных работ», - добавили в министерстве.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026