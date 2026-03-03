Названы даты пробных ЕГЭ и ОГЭ в Псковской области

Даты пробных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ назвали Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

В 2026 году в Псковской области запланировано проведение региональных тренировочных экзаменов с участием выпускников одиннадцатых классов 4 марта и 14 мая, с участием выпускников девятых классов - 18 марта.

«В рамках тренировок выпускники будут ознакомлены с организационно-технологической процедурой проведения экзаменов: прохождение в пункт проведения экзаменов, распределение по аудиториям, печать экзаменационных материалов, инструктаж перед началом экзамена, выполнение экзаменационной работы, завершение экзамена. Выпускники 9 и 11 классов познакомятся также с содержанием и структурой контрольных измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ», - сообщили в министерстве.

Также планируется получение выпускниками результатов выполнения работ для анализа и работы над заданиями, которые вызвали наибольшие затруднения.

4 марта состоится тренировка для обучающихся 11 классов. Она пройдет по учебным предметам «Английский язык (письменная часть)», «Математика» (базовый и профильный уровень), «Физика», «Химия».

18 марта состоится тренировка для обучающихся 9 классов по математике.

14 мая пройдет тренировка ЕГЭ по обществознанию, английскому языку (устная часть), информатике в компьютерной форме (КЕГЭ).