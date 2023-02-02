Общество

Место встречи: улица Максима Горького

«МК в Пскове» совместно с фотографом Александром Елисеевым представляет очередной выпуск проекта «Место встречи». Напомним, каждую неделю мы публикуем фотографии одной улицы с ее особенностями и интересными деталями, а вам предлагаем отправиться с нами на визуальную прогулку.

Продольная (потому что вдоль Великой) — Княже-Владимирская, Предтеченская — Интернациональная . Улица Максима Горького успела сменить множество названий перед тем, как обрести нынешнее. Протяженность улицы более двух километров. По ней интересно идти и наблюдать некоторые особенности: в самом начале встречаются дореволюционные постройки.

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