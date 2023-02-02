Общество

За покупками в фирменные магазины «Деревня Соловьи» приглашают псковичей

Фирменные магазины «Деревня Соловьи» в Псковской области работают 7 дней в неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Друзья, впереди долгожданные выходные, мы желаем вам хорошего отдыха! А наши магазины "Деревня Соловьи" работают для вас 7 дней в неделю. Ждём вас за покупками», - пригласили псковичей в магазины «Деревня Соловьи».

Всегда в ассортименте:

охлаждённое мясо и мясопродукты,

колбасные изделия и мясные деликатесы,

молочная продукция,

сезонные овощи.

«Спасибо, что выбираете нашу продукцию», - добавил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: