Общество

Порядок оказания медпомощи по гематологии и нефрологии утвердили в Псковской области

Порядок оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов по профилям «гематология» и «нефрология» утвердили в Псковской области. Соответствующие приказы подписала председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко. Документы опубликованы на официальном портале нормативно-правовых актов области.

Медпомощь по гематологии и нефрологии оказывается в виде первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, высокотехнологичной медпомощи. По профилю «гематология» также оказывается и паллиативная медпомощь.

Она может быть оказана в амбулаторных условиях, в дневном стационаре, стационарно, вне медорганизации.