Общество

Медработники Псковской области начали получать специальную социальную выплату

Отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На данный момент средства перечислены 2,5 тысячам работников на общую сумму 21,4 миллиона рублей. Выплаты уже осуществлены в 24 регионах страны на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд. В Псковской области первые специальные социальные выплаты на общую сумму 47 тысяч рублей получили 4 медицинских работника.

«Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.