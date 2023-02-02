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Общество

УФАС признало необоснованными две жалобы на комитет по закупкам Псковской области

03.02.2023 15:05|ПсковКомментариев: 0

Две жалобы на комитет по закупкам Псковской области признали необоснованными по решению регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Первая жалоба поступила от ООО «ТЦ "Медсервис"» Компания пожаловалась, что аукционная комиссия незаконно отклонила заявку на участие в торгах на поставку шприцев для учреждений здравоохранения

Заказчик пояснил, что заявку отклонили по причине того, что компания не предоставила заверенную производителем копию сертификата о происхождении товара: в комплекте документов был лишь скан-копия сертификата. 

«Согласно законодательству о закупках, копия сертификата, которая выдается для предъявления на торгах, должна быть официально заверена производителем медицинских изделий. При этом производитель обязан передавать данные о выдаче заверенной копии в Торгово-промышлненную палату», - обратили внимание в УФАС. 

Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что скан сертификата без отметки о его заверении производителем медицинских изделий не является надлежащим подтверждением страны происхождения товара и признала жалобу ООО «ТЦ «Медсервис» необоснованной. 

Другой заявитель пожаловался на то, что аукционная комиссия комитета по закупкам незаконно отклонила его заявку на участие в торгах на техническое обслуживание аппарата для лучевой терапии. 

Организатор торгов пояснил, что участники должны были предоставить выписки из реестра лицензий, подтверждающих право компании заниматься техобслуживанием такого рода медицинской техники. Но заявитель предоставил только скан-копию лицензии. С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в законе о лицензировании, согласно которым подтверждением наличия у участника закупки лицензии является исключительно выписка из реестра.  

Жалобу также признали необоснованной.

Теги: #регион60 #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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