Общество

Тёплую одежду и письма передали псковичи бойцам в зону спецоперации

Тёплую одежду и письма школьников передали бойцам псковской дивизии, участвующим в специальной военной операции, члены общественной организации «Боевое братство». Вместе с ветеранами-афганцами гуманитарную помощь в дивизию привёз вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы очень дружим с "Боевым братством", участвуем практически во всех их мероприятиях, поддерживаем инициативы ветеранов», - рассказал о сотрудничестве с организацией Игорь Дитрих.

По словам председателя псковского отделения «Боевого братства», члена Общественной палаты региона Александра Кривотулова, воины-афганцы и военнослужащие 76-й дивизии тесно взаимодействуют. Ветераны, прошедшие многие горячие точки, участвовали в обучении мобилизованных новобранцев, неоднократно отправляли посылки бойцам на передовую.

«Мы получаем обратную связь от наших военных и понимаем, что именно им нужно. Я из личного опыта знаю: для хорошего выполнения боевых задач солдата нужно прежде всего одеть, обуть и обеспечить. Мы собрали средства – спасибо, неравнодушные люди откликнулись – и заказали на фабрике 70 комплектов тёплой одежды», - поделился Александр Кривотулов.

Вместе с гуманитарной помощью военнослужащие получат письма, которые им написали ученики псковской школы №11. По признанию самих военных, эти письма на фронте очень важны. «Там, на передовой, это очень ценно – эти письма душу греют и морально очень поддерживают», - поблагодарил заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке Евгений Постанин. Машина с гуманитарной помощью отправится к месту назначения уже сегодня.