Общество

Состоялось заседание регионального штаба по газификации Псковской области

Сегодня прошло заседание регионального штаба по газификации Псковской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Игорь Шатурный, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

«В наступившем году мы продолжаем мероприятия по догазификации не сбавляя темпа. С главами районов согласованы и подписаны пообъектные планы-графики на этот год с учетом корректировки в связи с меняющимся количеством заявок. Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников "Газпром газораспределение Псков", а также привлечены 50 строительно-монтажных бригад подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано более 200 человек», - отметил Олег Басников.

На настоящее время протяженность построенных в рамках догазификации сетей составляет более 180 км.

В области действуют меры социальной поддержки граждан при догазификации. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты или компенсация затрат до 100 тысяч рублей и расширен перечень льготных категорий.