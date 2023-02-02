Общество

Псковичей призвали правильно утилизировать использованные батарейки

По данным статистики, россияне стали сдавать батарейки на переработку на 60% чаще, сообщает ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Пульты, часы, игрушки, телефоны – масса предметов работает от батареек, которые имеют свойство вырабатывать свой энергоресурс, и люди вынуждены вновь и вновь покупать этот не безобидный товар, отметили в компании.

Если выкидывать батарейки в мусорное ведро, то в итоге они попадут на свалку, где батарейка начинает разлагаться, выделяя опасные вещества. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы. Вместе с грунтовыми водами опасные вещества попадают в реки, а при испарении влаги - в воздух и снова возвращаются в виде осадков.

В составе использованных батареек могут содержаться: свинец (накапливается в организме, поражая почки, нервную систему, костные ткани), кадмий (вредит легким и почкам), ртуть (поражает мозг и нервную систему), никель и цинк (могут вызывать дерматит), щелочи (прожигают слизистые оболочки и кожу) и другие.

Так, жители улицы Юбилейной в Пскове нашли свое решение данной проблемы: на контейнерной площадке, расположенной у дома 41, разместили самодельную емкость для сбора батареек.

«Мы благодарим жильцов данного дома за находчивость и заботу об окружающей среде!» – отметили в «Экопроме»

Сдать использованные батарейки можно в магазин «Леруа Мерлен», расположенный по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 94.