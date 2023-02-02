Общество

Что хранила пожилая избирательница в сейфе во время губернаторских выборов, рассказали псковичам

Избирательная комиссия Псковской области в рамках рубрики «Однажды на выборах» рассказывает о самых интересных и занятных случаях, которые происходили в дни голосований. Новая история повествует о случае, произошедшем в Палкинском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

«2014 год, выборы губернатора Псковской области. Члены избирательной комиссии выезжают на голосование вне помещения для голосования в деревню Павлово Черской волости к пенсионерке Екатерине Говорушкиной. Пожилая женщина 1935 года рождения приветливо приглашает членов комиссии пройти на кухню: "Ой, подождите, девочки, я не помню, куда я ключ от сейфа дела"», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

На кухне в углу стоял большой металлический сейф. Члены комиссии решили, что бабушка там хранит свои документы и терпеливо ждали, пока пенсионерка, подключив внуков, пыталась найти ключ. Ключ нашли спустя полчаса.

«Бабушка открывает сейф. И каково же было удивление гостей, когда бабушка со словами: "Девоньки мои дорогие, я знала, что вы приедете ко мне голосовать, я готовилась, вот вам конфеток купила и пряников!" Достала из сейфа упакованные конфеты, пряники и печенье, а не ожидаемый паспорт. Далее продолжились и поиски паспорта: куда она его положила после последнего визита в поликлинику, Екатерина Ефимовна тоже не помнила, и его искали всей семьёй ещё 30 минут», - продолжили в облизбиркоме.

Эта история продолжалась ежегодно: когда члены УИК выезжали на дом для голосования вне помещения по этому маршруту, их всегда ждало сладкое угощение в сейфе, от которого не найти ключ.

«К сожалению, в 2021 году Говорушкиной Екатерины Ефимовны не стало», - добавили в облизбиркоме.