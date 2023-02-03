Общество

Ещё один заместитель появился у главы Островского района

В ходе очередной сессии Островского районного Собрания утверждены изменения в структуру администрации муниципалитета. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Анна Николаева. Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«У главы района будет ещё один заместитель. В настоящий момент эту должность займёт Анна Николаева. Анна Александровна хорошо зарекомендовала себя на посту председателя комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству», - отметил глава района.

В новой должности Анна Николаева займется реализацией всех инфраструктурных проектов в муниципалитете. «Участие нашего района в федеральных и региональных программах и проектах позволяет решать самые злободневные вопросы, привлекать дополнительное финансирование. У Островского района уже есть позитивный опыт в этом направлении. Будем развиваться дальше», - заключил Дмитрий Быстров.