Общество

Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в псковской областной библиотеке

Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 7 по 14 февраля. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Знаете ли вы, что 14 февраля это не только День всех влюбленных, но и международный день книгодарения. В этом году уже в седьмой раз будет проходить общероссийская акция "Дарите книги с любовью" и наша библиотека присоединяется к этой акции», - рассказали в учреждении.

Библиотека будет собирать детские, новые (не старше 2018 года издания) и другие (художественная литература, научно-популярная, книжки-игрушки) книги. Принести книги можно будет областную библиотеку по адресу: Профсоюзная, 2.