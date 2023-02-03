Общество

Четыре крупные онкоклиники введут в эксплуатацию в России в 2023 году

Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В этом году планируется точно не менее 4 крупных онкологических клиник, которые будут введены в эксплуатацию», - сказал Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Будем жить».

Министр отметил, что это позволит в лучшую сторону изменить картину по статистике с онкозаболеваниями, пишет РИА Новости.

Ранее Мурашко сообщал, что около 60% случаев онкологических заболеваний выявляется в России на ранних стадиях. А одногодичная летальность больных раком снизилась почти на 5,5%.