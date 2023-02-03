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Общество

Всемирный день борьбы против рака отмечают 4 февраля

04.02.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день борьбы против рака, или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.

Фото: ru.freepik.com

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака, пишет calend.ru.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных.

При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. К тому же, до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым.

Не секрет, что рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам медиков, смертность от рака будет продолжать расти. Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием — это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя. Курение — самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких. Инфекции, вызывающие рак, такие как HBV/HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем дохода.

В России с 2009 года реализуется Национальная онкологическая программа, в которой принимают участие все регионы страны. В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.

С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект «Здравоохранение». Его реализация должна помочь к 2024 году снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России с более чем 200 до 180 человек на 100 тысяч населения.

Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются. Пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

Каждый год, начиная с 2008-го, данный День обозначен определенной темой. Например, темами 2008 и 2009 годов стали, соответственно, слова: «Создать детям и молодежи окружающую среду без табачного дыма» и «Поощрять энергетически сбалансированный стиль жизни, основанный на правильном питании и физической активности». Темой 2010 года стали слова: «Получать знания о вакцинах против вызывающих рак вирусов (например, вакцина HBV)»; темой 2011 года — «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца».

День борьбы с раковыми заболеваниями в 2013 году прошёл под лозунгом: «Рак. Вы знали?», который отразил необходимость развенчать мифы и необоснованные суждения о раковых заболеваниях, а также закрепить правильное понимание проблемы и проведение профилактических мер. Тема 2014 года — «Развенчать мифы» — продолжила данную кампанию.

В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом «Мы можем. Я могу» (We can. I can). В 2019 году стартовала трехлетняя кампания «Я есть и я буду». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака. Тема Всемирного дня борьбы против рака 2022-2024 годов: «Заботы достойны все».

Теги: #онкология #рак
Источник: Псковская Лента Новостей
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