22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 287 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
За все время выздоровели от коронавируса в Псковской области 124 074 пациента. Умерли из-за болезни в регионе 1 963 человека (+1).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков –41450/18
Великие Луки –18301/0
Бежаницкий район –1628/0
Великолукский район –2861/0
Гдовский район –2261/1
Дедовичский район –3111/0
Дновский район –1025/0
Красногородский район –1146/0
Куньинский район –1074/0
Локнянский район –1227/0
Невельский район –5683/1
Новоржевский район –1356/1
Новосокольнический район –3318/0
Опочецкий район –3854/0
Островский район –6105/0
Палкинский район –1283/0
Печорский район –2999/0
Плюсский район –1993/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9739/0
Пустошкинский район –1605/0
Пушкиногорский район –1821/1
Пыталовский район –1927/0
Себежский район –3020/0
Стругокрасненский район –2132/0
Усвятский район –749/0.