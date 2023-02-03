Общество

22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 287 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

За все время выздоровели от коронавируса в Псковской области 124 074 пациента. Умерли из-за болезни в регионе 1 963 человека (+1).

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков –41450/18

Великие Луки –18301/0

Бежаницкий район –1628/0

Великолукский район –2861/0

Гдовский район –2261/1

Дедовичский район –3111/0

Дновский район –1025/0

Красногородский район –1146/0

Куньинский район –1074/0

Локнянский район –1227/0

Невельский район –5683/1

Новоржевский район –1356/1

Новосокольнический район –3318/0

Опочецкий район –3854/0

Островский район –6105/0

Палкинский район –1283/0

Печорский район –2999/0

Плюсский район –1993/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9739/0

Пустошкинский район –1605/0

Пушкиногорский район –1821/1

Пыталовский район –1927/0

Себежский район –3020/0

Стругокрасненский район –2132/0

Усвятский район –749/0.