Общество

Международный день бармена отмечают 6 февраля

Международный день бармена отмечается во многих странах 6 февраля.

Дата для праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии, уточняет calend.ru. Поэтому День святого Аманда стал профессиональным праздником барменов и рестораторов сначала в Европе, а затем и в других странах.

Стоит отметить, что Русской православной церковью святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — прижился в России и других странах постсоветского пространства и с каждым годом становится всё популярнее.

Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных коктейлей и других напитков и продегустировать их.