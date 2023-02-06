Общество

Высокий уровень правонарушений в сфере закупок отмечен в Псковской области

Высокий уровень правонарушений в сфере закупок отмечен в Псковской области по итогам 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Несмотря на принятые меры реагирования, не удалось решить вопрос полного погашения долга перед предпринимателями за поставленные товары и оказанные услуги. Размер просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов перед хозяйствующими субъектами на 1 января 2023 года составил 3,8 млн рублей», - обратили внимание в прокуратуре.

В 2022 году в регионе выявили 1 022 нарушения закона о закупках товаров, работ и услуг (в прошлом году - 948).

«Приведенные статистические данные свидетельствуют о высоком уровне правонарушений в сфере закупок», - заключили в прокуратуре.