Общество

Нарушения экстремистской направленности участились в Псковской области

Рост количества выявленных нарушений в сфере противодействия экстремизму зафиксировали в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За год в регионе выявили 741 нарушение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму (в 2021 году - 676). Из них 624 нарушения – в сфере противодействия терроризму и 117 – в сфере противодействия экстремизму (в 2021 году - 43).

Прокуроры возбудили 23 дела об административных правонарушениях:

экстремистской направленности – 10, к административной ответственности привлекли 12 человек (в 2021 году - 6),

за нарушение требований антитеррористического характера - 13, к административной ответственности привлекли 12 человек (в 2021 году - 3).

«Рост количества выявленных нарушений в сфере противодействия экстремизму объясняется возросшим количеством выявленных фактов распространения в сети Интернет противоправной информации», - отметили в прокуратуре.

За год в регионе возбудили 7 уголовных дел о преступлениях экстремистской и 7 – террористической направленности. Суды рассмотрели 7 уголовных дел в отношении 7 человек о преступлениях террористической и экстремистской направленности. По результатам вынесли 5 обвинительных приговоров, 1 дело прекратили в связи со смертью подсудимого, приняли 1 оправдательный приговор, отмененный вышестоящим судом.