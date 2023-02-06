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О последствиях употребления в пищу рыб с кровавыми язвами предупредили псковичей

О последствиях употребления в пищу рыб с кровавыми язвами предупредили псковичей. Признаки инфицированных рыб перечислили в Псковской областной ветлаборатории.

Фото здесь и далее: Псковская областная ветлаборатория

Аэромоноз — бактериальная болезнь рыб. Им болеют карпы, сазаны и их гибриды, восприимчивы се­ребряный карась, линь, белый амур, лещ, плотва и некоторые другие кар­повые рыбы.

Инфекция развивается при содержании рыб в загрязненных и грязных водоёмах, где созданы идеальные условия для размножения данного возбудителя.

Больную рыбу легко отличить от здоровой. В начале болезни у таких особей начинает ерошиться чешуя, по мере развития болезни область поражения увеличивается. На более поздних стадиях болезни тело рыбы покрывается кровоточащими язвами, являющимися источником передачи инфекции, поскольку в ранах идет наиболее интенсивное размножение бактерий-возбудителей. Поскольку иммунитет рыбы ослаблен, зачастую к основной инфекции присоединяются вторичные, вызванные сальмонеллами, кишечной палочкой, протеем, стафилококками и другими патогенными возбудителями.

Сами бактерии, являющиеся возбудителями аэромоноза, для человека не опасны, однако вследствие наличия возбудителей вторичных инфекций употреблять в пищу больную или переболевшую аэромонозом рыбу не следует. Токсины, выделяемые вторичными возбудителями, могут вызвать развитие пищевой токсикоинфекции различной степени тяжести.

На прилавке тушку больной рыбы легко отличить. Никакая заморозка и термическая обработка внешние симптомы аэромоноза не убирает. Это следы от язв, кровоточащие ранки, следы вылинявшей чешуи, бледный и болезненный вид, если рыба продаётся с головой - выпученные глаза. Продавать такую продукцию нельзя, поскольку она несёт серьёзную опасность для здоровья человека, разрешается использование такой рыбы на корм животным после проварки, переработка на рыбную муку или утилизация.