Общество

Андрей Норкин: Нам в телевизоре практически ничего нельзя, а в Интернете можно всё

У людей в России есть право выбирать источник для получения информации: если им не нравится телевизор, они могут читать новости в Сети. Такое мнение высказал журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У зрителя широкий выбор источников информации. Если телевизор все ругают, пожалуйста, идите в Интернет. Там сидите», – сказал Андрей Норкин.

Как заметил журналист, в Интернете нужно будет потратить больше времени для того, чтобы «вычленить правду в огромном количестве шелухи».

«Я всегда объяснял это тем, что телевидение гораздо более регламентировано по сравнению с Интернетом. На телевизоре практически ничего нельзя, а в интернете можно все. Поэтому шелухи там гораздо больше, и там вы должны тратить больше сил для того, чтобы эту правду найти. Но за зрителя, за читателя, за слушателя это никто не сделает. Он должен сам сидеть в этом ковыряться и потом рано или поздно прийти к выводу, что правда, а что нет. Просто все ленивые – прочитал заголовок, никто же не читает статью», – заключил он.