Общество

«Беседка»: Звезда НТВ Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 февраля. На этот раз героем программы стал известный журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий Андрей Норкин.

4 февраля он выступил в псковском Доме офицеров с юмористической программой «Другой формат», а перед началом концерта дал эксклюзивное интервью для радиостанции «ПЛН FM». Дина Дабришюте поговорила с ним о санкционном списке Канады, куда он попал буквально 3 февраля, о либеральной и государственной журналистике, о пропаганде и о свободе слова в России.

Также Андрей Норкин высказал свое отношение к уехавшим из России и объяснил, почему журналист должен быть патриотом всегда — не только в наше время.