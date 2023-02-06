Общество

Какое будущее ждёт журналистику, ответил звезда НТВ Андрей Норкин

О будущем журналистки в России рассказал медиаменеджер, теле- и радиоведущий, звезда НТВ Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы идем так же, как идет весь мир. Не в очень хорошем направлении, которое заключается в том, что мы теряем язык. Хороший русский язык. Это не означает, что я выступаю за законы, которые направлены на запрет англицизмов или что-то еще. Нет, просто само по себе это происходит везде. Наверное, объективная штука», – сказал он.

Такие процессы в профессии журналиста могут быть временной историей, а могут быть и видоизменениями, пояснил Андрей Норкин.

«Если честно, мне не очень нравится процессы, которые происходят в профессии», – уточнил он и указал на низкую подготовку кадров в профильных вузах.