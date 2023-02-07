Вакансия секретаря открыта в Псковском городском суде

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Псковский городской суд приглашает на замещение должности федеральной государственной гражданской службы - секретаря судебного заседания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Требования к кандидату:
- наличие высшего юридического образования не ниже бакалавра;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- хорошее знание русского языка;
- высокая работоспособность.
Контактный телефон для справок: 8 (8112) 561041.
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