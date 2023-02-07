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Общество

Вакансия секретаря открыта в Псковском городском суде

08.02.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд приглашает на замещение должности федеральной государственной гражданской службы - секретаря судебного заседания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Требования к кандидату:

  • наличие высшего юридического образования не ниже бакалавра;
  • профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
  • хорошее знание русского языка;
  • высокая работоспособность.

Контактный телефон для справок: 8 (8112) 561041.

Теги: #вакансия #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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