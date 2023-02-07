Общество

«Гайд-парк»: Александр Братчиков о перспективах расширения границ Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 февраля. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о перспективах расширения границ Пскова. В этой инициативе больше «плюсов» или «минусов»? Возможно ли в этой ситуации соблюсти баланс интересов жителей Пскова и присоединяемых территорий? Сохранят ли свои льготы педагоги, работающие в учреждениях образования Псковского района, после того как де-юре станут жителями Пскова?

Также Александр Братчиков ответил на вопросы, связанные с депутатской деятельностью.