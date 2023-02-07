Общество

О планах по благоустройству округа №3 в Пскове рассказал Александр Братчиков

О планах по благоустройству округа №3 в Пскове рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В планах благоустроить территорию, где располагался лагерь «Шталаг-372». «Заброшенное место находится на Юбилейной. Выглядит не очень респектабельно. Мы там уже не раз проводили субботники. В дальнейшем, думаю, это должен быть мемориальный парк, парк памяти жертв Великой Отечественной войны, возможно, жертв, которые были и в Афганистане, и в Чечне. Память необходимо увековечить. Это наша история, которую мы должны помнить. Считаю, что это место идеально подходит для создания подобного тематического парка», – уточнил Александр Братчиков.

По словам вице-спикера, сложность заключается в том, что объект находится на территории Минобороны РФ.

«Будучи в администрации, нам удалось сделать так, чтобы нам передали улицы Шестака, Доставалова, чтобы они могли быть обслужены. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) добился передачи земли под строительство инфекционной больницы, тоже земли Минобороны были. Этот вопрос решаться будет постепенно. Надо максимально к этому прикладывать усилия. И письма пишутся, с депутатами городскими мы обсуждали этот вопрос. С Борисом Андреевичем (Елкиным, главой города Пскова - ред.) мы этот вопрос тоже обсуждали. Он поддерживает данную инициативу», – резюмировал он.

Напомним, в состав округа №3 входит часть города Пскова (южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).

Шталаг-372 — один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. В настоящее время выявленный объект культурного наследия расположен в Пскове между улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в «Шталаге-372» погибли более 75 тысяч человек.