Культура

Территорию концлагеря «Шталаг 372» в Пскове признали объектом культурного наследия

Один из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag 372) признали объектом культурного наследия Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующий приказ подписал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Кроме того, приказ комитета закрепил границы исторического объекта, а также утвердил требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории.

Решение о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения приняли на основе подготовленного специалистами пакета документов.

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В первую очередь провели государственную историко-культурную экспертизу, которая подтвердила целесообразность включения «Шталаг 372» в единый госреестр.

Ранее территория «Шталаг 372» приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Кроме того, были утверждены границы территории военного лагеря.

Отметим, Шталаг-372 — один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. В настоящее время выявленный объект культурного наследия расположен в Пскове между улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в «Шталаге-372» погибли более 75 тысяч человек.