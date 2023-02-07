Общество

26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 26 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 375. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

За сутки выздоровели 12 пациентов, всего в регионе 124 139 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1963 житель региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: