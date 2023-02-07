26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 26 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 375. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
За сутки выздоровели 12 пациентов, всего в регионе 124 139 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1963 житель региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41510/21
- Великие Луки –18304/0
- Бежаницкий район –1628/0
- Великолукский район –2861/0
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3112/0
- Дновский район –1025/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1074/0
- Локнянский район –1229/0
- Невельский район –5685/0
- Новоржевский район –1356/0
- Новосокольнический район –3320/1
- Опочецкий район –3854/0
- Островский район –6108/2
- Палкинский район –1283/0
- Печорский район –2999/0
- Плюсский район –1996/0
- Порховский район –4577/2
- Псковский район –9743/0
- Пустошкинский район –1605/0
- Пушкиногорский район –1822/0
- Пыталовский район –1927/0
- Себежский район –3020/0
- Стругокрасненский район –2135/0
- Усвятский район –749/0.