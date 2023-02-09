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Общество

Психологи провели тренинговое занятие для женщин в псковском СИЗО

09.02.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Психологи психологической лаборатории СИЗО-1 в Пскове Ольга Волкова и Татьяна Мартышева организовали для женщин, отбывающих наказание в учреждении, тренинговое занятие, направленное на сплочение коллектива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Основная задача занятия – формирование доверия и психологического комфорта в группе, снятие агрессии и напряжения, помощь в раскрытии потенциала каждого участника коллектива. Участвуя в тренинге, женщины чувствовали себя комфортно, что позволяло достичь необходимого уровня открытости.

По итогу мероприятия психологи отметили, что необходимый результат достигнут. У участниц снизился уровень напряжения, даже наоборот, наступило расслабление, им удалось открыться с новой, положительной стороны, почувствовать себя комфортно.

«Коллектив осуждённых – это коллектив закрытого типа, пребывание в котором принудительно, а члены разнородны. Поэтому проведение подобных тренингов очень полезно, оно способствует укреплению и сплочению, помогает осуждённым лучше адаптироваться и успешнее перевоспитываться», - отметила временно исполняющая обязанности начальника психологической лаборатории СИЗО-1 Ольга Волкова.

Теги: #УФСИН #СИЗО #психолог
Источник: Псковская Лента Новостей
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