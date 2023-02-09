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Общество

В Пскове прошло заседание Центра председателей МКД и ТОС

09.02.2023 20:34|ПсковКомментариев: 0

Плановое заседание центра председателей многоквартирных домов и ТОС города Пскова состоялось 8 февраля. Руководитель, координирующий работу Центра Наталья Старосельская, обратила внимание на рост числа участников Центра, озвучила планы работы Центра и организационные моменты, соблюдение которых, позволит участникам задать накопившиеся вопросы и получить всю необходимую информацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре МКД.

Фото: Анастасия Васенкова

За два часа работы на площадке центра в зале «Точка кипения» прозвучало более 20-ти вопросов. Председатели смогли задать вопросы о порядке начислений платы за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном доме директору ООО «Расчетный центр города Пскова» Ольге Зариповой. Примеры начислений привела из практики своей работы директор ООО «13 Квартал» Ольга Самсонова. Начальник управления государственного жилищного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области - Александра Чепелова прокомментировала порядок сверки данных по потребленным ресурсам на общедомовые нужды по итогу 2022 году.

По поручению председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко были подготовлены и розданы инструкции по созданию ТОС для разъяснения пошагово порядка создания ТОС. Подробно о составе пакета документов и особенностях их подготовки для регистрации ТОС рассказала участникам встречи заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Светлана Макарова.

«Количество заинтересованных в создании ТОС и привлечении грантовой поддержки на развитие придомовых территорий оказалось в зале много, что свидетельствует о развитии движения самоуправления в городе Пскове» – отметил Алексей Форш.

О том, как совсем недавно зарегистрировала ТОС, рассказала Валентина Алещенкова. Участники выразили желание обсудить на будущих встречах перспективы развития и поддержки ТОС в городе Пскове. 

Следующее заседание Центра председателей МКД и ТОС запланировано на 1 марта. Вопросы можно задать руководителю Центра Наталье Старосельской: 89532498946.

Теги: #псков #МКД #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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