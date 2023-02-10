Общество

Повар рассказал, как выбрать говядину для стейков

Чтобы приготовить идеальный стейк «как в ресторане», стоит выбирать мясо, срок годности которого подходит к концу. Об этом рассказал шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов.

«Компании, которые подготавливают стейки к продаже, придерживаются технологии влажного вызревания мяса, соответственно, уже в упаковке мясо будет продолжать вызревание. Именно поэтому, чтобы мясо было максимально мягким, стейки нужно брать те, у которых заканчивается срок годности», — объяснил он.

При выборе стейка важно смотреть на цвет мяса и целостность упаковки, пишет «Газета.ру».

«В первую очередь обратите внимание на упаковку. Она должен быть цельной, без «развакуума», а цвет стейка должен быть красным или темно-бордовым», — рассказал он.

Перед готовкой Михайлов советует обратить внимание на запах мяса.

«В нем не должно быть примесей печеночного «аромата» – это свидетельствует о его плохом качестве», — предупредил он.

А вот выбирать мясо для стейков на рынке шеф не рекомендует.

«На рынке, кроме мяса, которое можно тушить или отправить на фарш, к сожалению, очень тяжело что-то найти. Единственное, что можно там взять для жарки – это говяжью вырезку. Все остальное – только для тушения и варки», — уточнил он.