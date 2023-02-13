Общество

Бездомных собак предлагают запретить выпускать из приютов

По информации «Известий», фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предлагается запретить выпускать бездомных собак из приютов на улицу, поскольку они могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.



«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с ними», — цитируют пояснительную записку к законопроекту «Известия».

Авторы инициативы предлагают оставлять бездомных животных в приютах до тех пор, пока у них не появится новый хозяин или не наступит естественная смерть.

«Хотя бездомные собаки в приютах чипированы и стерилизованы, но есть случаи, когда после возвращения в естественную среду обитания они сбиваются в стаи и нападают на людей. Особенно печально, когда такие животные нападают на детей», — объяснил необходимость внесения законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В связи с этим парламентарии предлагают увеличить государственное финансирование приютов.