Общество

Колумбарий для захоронения урн с прахом планируют разместить на псковском кладбище

Колумбарий для захоронения урн с прахом планируют разместить на псковском кладбище «Орлецы-4». Об этом сообщила администрация города Пскова, отвечая на комментарий местной жительницы в группе облздрава в социальной сети «ВКонтакте».

«Постройте уже в Пскове крематорий. Кладбища уже больше городов по размеру», - заметила женщина.

Как уточнили в городской администрации, среднее количество запросов на захоронение урны с прахом на территории кладбищ города Пскова составляет 15 запросов в год.

«В связи с малым количеством запросов на захоронение урн с прахом в настоящее время необходимость строительства крематория на территории города Пскова отсутствует. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона от крематория составляет от 500 до 1000 метров. Земельных участков, для которых может быть обеспечена санитарно-защитная зона указанных выше параметров на территории города Пскова, нет», - ответили в администрации.

В рамках благоустройства территории городского кладбища «Орлецы-4» запланировано размещение колумбария для захоронения урн с прахом. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на размещение колумбария, добавили в администрации.