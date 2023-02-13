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Общество

Опубликован список подверженных угрозе лесных пожаров деревень Псковской области

13.02.2023 16:59|ПсковКомментариев: 0

Перечень населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году, опубликован на портале нормативно-правовых актов региона сегодня, 13 февраля.

Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление, утверждающее перечень населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

В Псковском районе в этот перечень вошли деревни: Долгорепицы, Бобровник, Кебь, Ольхи, Балсовик, Ваймицы, Дуброво, Корлы, Криушино, Логозовичи, Малая Листовка, Подбережье, Северик, Селище, Фёдоровщина, Амбросово, Голубово, Гора, Загорицы, Купровщина, Молгово, Новая, Черняковичи, Боровик, Городня, Знаменка, Котятино, Погорелка, Середка, Сасовщина, Крипецкое-1, Крипецкое-2, Торошино, Черняковицы.

С полным списком населённых пунктов можно ознакомиться по ссылке.

Теги: #угроза #пожары
Источник: Псковская Лента Новостей
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