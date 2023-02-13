Общество

Великолукские инфекционисты спасли мужчину со 100-процентным поражением легких

Великолукские инфекционисты спасли мужчину со 100-процентным поражением легких. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

54-летний мужчина поступил в филиал медучреждения в Великих Луках 15 декабря 2022 года. Его перевели из локнянского филиала Бежаницкой межрайонной больницы с подозрением на COVID-19, однако, вирус не был идентифицирован.

«Состояние пациента быстро ухудшалось, явления дыхательной недостаточности прогрессировали. Из-за этого его пришлось перевести на неинвазивную вентиляцию легких На аппарате он находился 20 дней. Объем поражения легочной ткани достиг 100% Врачам потребовался почти месяц, с 15 декабря по 13 января, чтобы стабилизировать пациента и перевести из реанимации в палату», - рассказали в больнице.

В отделении мужчина быстро пошел на поправку. Он четко выполнял все рекомендации, занимался ЛФК и дыхательной гимнастикой, уточнили медики.

«Пациент вел себя очень ответственно по отношению к своему здоровью и назначенным процедурам, поэтому период реабилитации после реанимации прошел гладко и без осложнений, с четкой ежедневной положительной динамикой. Стремление пациента выздороветь было колоссальным», - отметили сотрудники филиала и добавили, что на выписку ещё совсем недавно тяжелого больного пришли его родные и близкие.

Пациент выписан 27 января, однако специалисты продолжают наблюдение. Контрольный осмотр врача-инфекциониста назначен на 21 февраля. Прием будет включать повторное КТ-исследование грудной клетки, а также проведение полного спектра анализов.

Участие в лечении принимали все врачи отделения реанимации, а также ведущие инфекционисты филиала «Великолукский» Наталья Дорожкина и Марина Щепетева. В динамическом наблюдении задействованы работники Бежаницкой районной больницы - они доставят мужчину на контрольный осмотр.