Общество

Черви, язвы, паразиты: чем опасна псковская рыба

Охота, рыбалка, «тихая охота» на грибы – издавна все эти занятия становились поводом к общению людей. С появлением Интернета похвастаться уловом, спросить совета, поддержать соратника стало гораздо проще. Теперь форумы рыболовов кишат не только фотографиями с во-о-от такими щуками, но и полнятся отталкивающими снимками улова с паразитами.

Фото: «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

Чем обычно заражены псковские рыбы? Опасны ли они для человека? Как уберечь себя от неприятных последствий рыбалки? Корреспондент «МК в Пскове» узнал подробности у экспертов, которые можно прочитать здесь >>>