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«Мисс Псков-2025» Мирослава Милая снялась в титульной фотосессии

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Действующая обладательница титула «Мисс Псков-2025» Мирослава Милая приняла участие в титульной фотосессии для старта рекламной кампании 22-го сезона проекта, а новый кастинг участниц пройдет в Пскове уже 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Олег Голиков

Съемки прошли в фотостудии «Арт-Хаус», фотографировал Олег Голиков. Руководит проектом Николай Королев.

Организаторы запланировали проведение кастинга на 20 сентября. Мероприятие начнется в 16:00 в конференц-зале отеля «Двор Подзновева», в главном корпусе, расположенном по адресу: улица Некрасова, дом 3В. Вход для всех желающих посетить мероприятие в качестве зрителей свободный.

 

Заявки еще можно подать в официальных пабликах проекта — «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или «Миссис Псков конкурса Миссис Россия». Запись желающих на кастинг пока продолжается.

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