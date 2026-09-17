 
Общество

Россельхознадзор провел 11 профилактических мероприятий для обеспечения качества зерна в Псковской области

0

11 профилактических мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна с применением мобильного приложения «Инспектор» провели государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области. При этом в онлайн-формате проведено семь консультирований, два профилактических визита по инициативе хозяйствующих субъектов и два обязательных профилактических визита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Например, в начале сентября 2026 года в ходе консультирования представителя ООО «Идаванг», занимающегося производством и хранением зерна на территории региона, были разъяснены требования законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Особое внимание было уделено обязательным требованиям, связанным с процессами производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.

Также были даны разъяснения об интенсивности плановых контрольных мероприятий, проводимых службой в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска.

По итогам профилактических мероприятий нарушений обязательных требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством России, не выявлено.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026