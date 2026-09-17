Россельхознадзор провел 11 профилактических мероприятий для обеспечения качества зерна в Псковской области

11 профилактических мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна с применением мобильного приложения «Инспектор» провели государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области. При этом в онлайн-формате проведено семь консультирований, два профилактических визита по инициативе хозяйствующих субъектов и два обязательных профилактических визита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Например, в начале сентября 2026 года в ходе консультирования представителя ООО «Идаванг», занимающегося производством и хранением зерна на территории региона, были разъяснены требования законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Особое внимание было уделено обязательным требованиям, связанным с процессами производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.

Также были даны разъяснения об интенсивности плановых контрольных мероприятий, проводимых службой в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска.

По итогам профилактических мероприятий нарушений обязательных требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством России, не выявлено.