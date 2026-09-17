Народный фронт присвоил имена погибших героев шести грузовикам КАМАЗ

Народный фронт присвоил шести грузовикам КАМАЗ имена трагически погибших представителей организации: Анатолия Чернышова, Давида Соколова, Николая Ковалёва, Анны Прокофьевой, Александра Федорчака и Семёна Ерёмина. Об этом сообщили в группе «Народный Фронт | Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

«У нас родилась идея назвать эти машины именами погибших друзей и товарищей – людей, которые помогали бойцам и мирным жителям. Среди них – исполнительный директор фонда "Всё для Победы!" Анатолий Чернышов, наши волонтёры, работавшие в Курской области, наши друзья - военные корреспонденты, с которыми мы с самого начала СВО проводили совместные сборы. Они всегда были на прямой связи с бойцами, знали, что нужно здесь и сейчас, и старались выезжать на задания не с пустыми руками. Для нас большая честь, что теперь эти ребята будут с нами, а машины с их именами продолжат доставлять всё необходимое бойцам и мирным жителям», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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«Спасибо коллективу КАМАЗа за производство столь нужной фронту и тылу техники, за постоянную поддержку участников специальной военной операции и их семей. Сегодня мы вновь видим: для всех нас фронт и страна едины, а наша общая цель – победа», – добавила депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

В ходе церемонии передачи ключей руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов вручил нагрудные знаки «Всё для победы» депутату Государственной Думы Альфии Когогиной, директору Логистического центра Эдуарду Нуретдинову и участникам волонтёрских групп предприятия.