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Общество

Социальный проект для молодежи региона стартовал в Пскове

13.02.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Проект «Ради жизни» реализует ПОООМС «Дети – наше будущее». В рамках проекта молодежь региона увидит военные драмы периода Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: ПОООМС «Дети – наше будущее»

Ребятам предложат три спектакля, которые пройдут в школах, домах культуры и на других площадках. Спектакли создаются на благотворительной основе в рамках данного проекта и при участии молодежи. Они направлены на сохранение исторической памяти о героях Отечества.

Проект поддержан Фондом президентских грантов и предполагает этап рефлексии после спектаклей, в том числе встречи с ветеранами боевых действий, рассказы детей о героях своей семьи. Показ первого спектакля «Экскурсия. Концлагерь. Мы» прошел в тире Псковского регионального отделения ДОСААФ России в рамках тематического мероприятия «Ради жизни». В мероприятии приняли участие учащиеся школ Пскова, в числе которых были дети с ограниченными возможностями здоровья, а также подростки из сельской местности Псковского, Печорского и Палкинского районов.

Военная драма по пьесе Андрея Гуркова «Апрель 43-го» и стихам, письмам и воспоминаниям заключенных концлагерей, произвела сильнейшее впечатление на зрителей. 

«Главные герои постановки – современные молодые люди, которые во время экскурсии показывают свое безразличие к истории, к ее трагическим страницам. Они вдруг сами становятся участниками тех событий и оказываются в концлагере. Лишь теперь молодые люди понимают, сколько пришлось выстрадать их сверстникам во время войны. Актеры спектакля – подростки, многие из семей военнослужащих, смогли донести до зрителей, какой ценой досталась Победа. Они зачитывали документальные письма детей-узников, и у многих зрителей на глазах наворачивались слезы», - рассказали в учреждении.

О детях-узниках войны Краснопрудской волости Псковского района рассказали девочки из деревни Кирово Карина Иванова и Дарина Трифонова. Перед мероприятием девочки пообщались с очевидцами тех страшнейших событий, выслушали их и подготовили выступление на основе этих рассказов из жизни. А еще они записали видеоролик с рассказом жительницы Краснопрудской волости об ужасах концлагерей и фашистском режиме.

В рамках мероприятия также организовали экскурсию для школьников в Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов. Экспозиция музея охватывает историю оккупации Псковской области. Среди экспонатов — карта размещения концентрационных лагерей, история здания, копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев. Кроме того, в музее представлены артефакты, которые были найдены на местах раскопок: взрослая и детская обувь, немецкие патроны, из которых были расстреляны мирные жители, личные вещи расстрелянных, в том числе наручные часы и очки. Увиденное произвело на всех неизгладимое впечатление.

Вместе с тем участники мероприятия познакомились с вооружением периода Великой Отечественной войны, желающие попробовали разобрать и собрать оружие и даже пострелять из него.

«ПОООМС "Дети - наше будущее" выражает огромную благодарность партнерам мероприятия: Центру чеченской культуры "Барт" (Единство), и лично его руководителю Саиду Дукаеву; ПРОО "Западный казачий резерв" и лично атаману Вадиму Азарьеву; региональному представительству МОО "Право на оружие", общественному совету УМВД России по Псковской области, Общественной палате Псковской области. Огромная благодарность ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области», - добавили в учреждении. 

Теги: #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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