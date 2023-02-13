Общество

Лесничество площадью 983 га создали в Пскове

Более 950 нарушений законов в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны водных объектов, атмосферного воздуха, лесного фонда, водных биологических ресурсов и животного мира выявила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в 2022 году.

Также в рамках исполнения судебного решения, вынесенного по иску природоохранной прокуратуры, на территории города Пскова создано лесничество общей площадью 983 га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам рассмотрения принесенных специализированной прокуратурой протестов привели в соответствие с действующим законодательством 80 нормативных правовых актов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлекли 42 лица, общая сумма оплаченных виновными лицами штрафов составила порядка 200 тыс. рублей. Суды области удовлетворили 68 исковых заявлений природоохранной прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

В результате принятия мер прокурорского реагирования ликвидировано 11 несанкционированных свалок на территории города Пскова, Псковского и Порховского районов.

Кроме того, оборудовано 22 площадки для накопления твердых коммунальных отходов в Бежаницком, Гдовском, Печорском, Псковском, Островском и Опочецком районах.

Демонтировано 10 незаконных построек на территории лесного фонда и береговой полосы водных объектов в Великолукском и Псковском районах. Оформлено 6 лицензий на пользование недрами.

Компенсирован причиненный лесному фонду ущерб на сумму более 400 тыс. рублей. Заблокирован доступ к 28 интернет-сайтам, содержащим информацию об использовании запрещенных орудий охоты, а также объявления о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Пресечена незаконная деятельность по добыче полезных ископаемых на 5 земельных участках, а также неправомерное использование месторождения полезных ископаемых для накопления отходов. Из чужого незаконного владения истребованы находящиеся в береговой полосе и акватории водных объектов земли общей площадью более 2,5 тыс. м².