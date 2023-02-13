Общество

Коляска с младенцем упала с перрона перед поездом в Подмосковье

Коляска с младенцем упала с перрона перед поездом в подмосковной Балашихе. Машинисту удалось вовремя остановить состав в нескольких сантиметрах от малыша.

Сегодня, 14 февраля, в одном из сообществ города в социальных сетях упоминалось о том, что на железнодорожной платформе произошло ЧП. Там молодая мама шла с коляской, в которой находился 4-месячный ребенок, и в какой-то момент коляска упала на пути, сообщает RuNews24.

В момент падения на станцию прибывал поезд. Машинист применил экстренное торможение и смог остановить поезд. После остановки поезда, мать бросилась спасать ребенка.