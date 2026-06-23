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Четыре личных подсобных хозяйства Псковской области оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства

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Россельхознадзором с помощью мобильного приложения «Инспектор» выявлены нарушения ветеринарного законодательства в личных подсобных хозяйствах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала 2026 года, по состоянию на 18 июня, сотрудники ведомства провели 26 контрольных надзорных мероприятий, из них без взаимодействия с контролируемыми лицами проведено 20 выездных обследований и 6 – с взаимодействием: 3 плановые выездные проверки и 3 инспекционных визита в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих разведение и содержание сельскохозяйственных животных и культурно-зрелищные мероприятия (выставки, цирки) на территории региона. 

В ходе осмотров с использованием мобильного приложения «Инспектор» зафиксированы нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства в части ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота, овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, а также ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Так, в личных подсобных хозяйствах, расположенных в Островском, Стругокрасненском и Локнянском муниципальных округах, установлено отсутствие ограждений, а также условий для временного хранения и дальнейшего биотермического обеззараживания навоза. Кроме того, подтверждены факты отсутствия индивидуальных средств маркирования (бирок, ошейников) у поголовья сельскохозяйственных животных, принадлежащих владельцам ЛПХ.

Управлением Россельхознадзора приняты меры профилактического и административного реагирования. В отношении хозяйствующих субъектов объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных ветеринарных требований, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. По фактам рассмотрения административных дел вынесено 4 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 173 000 рублей, по рассмотрению одного дела Арбитражным судом Псковской области назначено административное наказание в виде предупреждения.

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